Teuerung: Viele suchen jetzt Hilfe

Horrende Strom- und Energiepreiskosten, Teuerungswellen, Arbeitskräftemangel weit und breit: Bei Unternehmern stapeln sich die Sorgen. Einen Jennersdorfer Betrieb hat es laut der öffentlich einsehbaren Website edikte.justiz.gv.at leider erwischt; die Bäckereifiliale Hütter musste Insolvenz anmelden. Masseverwalter Thomas Deschka gibt allerdings gleich Entwarnung: „Die Hütter-Filiale wird weitergeführt, alle anderen Standorte auch. Es wird keine Kündigungen geben.“

„Die Türen der WKO stehen immer für jeden offen“

Momentan sind in der Zweigstelle der Wirtschaftskammer in Jennersdorf Beratungen für den Energiekostenzuschuss stark gefragt, wie Regionalstellenobmann Josef Kropf erzählt.

„Nach dem Beschluss des Energiekostenzuschusses von der Regierung beraten wir von der Wirtschaftskammer momentan dahingehend, wie das Ganze über die Bühne geht. Was wir auf alle Fälle immer raten ist, einen Steuerberater hinzuzuziehen.“

Grundsätzlich muss jeder Unternehmer einen Überblick über seinen Betrieb haben. „Ansonsten steht an erster Stelle der Steuerberater, danach ein guter Bankpartner. In der WKO wird auch Rechtsberatung angeboten“, fügt Josef Kropf an und will gleichzeitig Mut machen: „Ja, es ist momentan ein täglicher Kampf zwischen hoher Inflation, Preissteigerung, Arbeitermangel und Energiekosten, aber man soll trotzdem positiv in die Zukunft schauen. Ich führe selbst einen Gastrobetrieb und weiß, dass man nur nicht den Mut verlieren soll; es wird schon besser werden. Jeder Unternehmer ist sehr wichtig für die Wirtschaft und unsere Tür in Jennersdorf steht immer offen, dafür sind wir da. Im Endeffekt ist man als Unternehmer auch seinen Mitarbeitern gegenüber verpflichtet.“

