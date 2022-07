Therme Loipersdorf: Verkauf wurde fixiert

Werbung

Ein Verkauf der steirischen Therme Loipersdorf stand bereits seit gut einem Jahr im Raum; nun dürfte dieser endgültig abgewickelt werden. Die Käufer des Resorts sind die SHR-Thermen und HotelbeteiligungsGmbH (Betreiber der Therme Bad Gleichenberg), die Merkur Versicherung und die Granit Holding.

Fürstenfeld-Bürgermeister und Beiratsvorsitzender Franz Jost begrüßt den Verkauf und sehe es generell nicht als Aufgabe von Kommunen, ein Thermenresort zu führen. Der Anteil der umliegenden Gemeinden an der Therme lag bei 64 Prozent; Jennersdorf hatte laut Corinna Raber (Assistenz der Geschäftsführung Therme Loipersdorf) einen Beteiligungsanteil von 0,4656 Prozent.

„Große Chance für unsere Stadtgemeinde“

Als „große Chance“ wird der Verkauf von Jennersdorf ÖVP-Vizebürgermeisterin Gabriele Lechner gesehen. „Wir begrüßen den Verkauf der Therme Loipersdorf. Seit der Gründung ist diese auch sehr eng mit der Stadtgemeinde Jennersdorf verbunden, ein Tourismusprojekt für unsere Region und unsere Stadt. Rund 80 Prozent der Urlaubsgäste kamen aufgrund der Nähe zur Therme in unsere Gegend.

Wir blicken positiv in die Zukunft und hoffen, dass uns weiterhin viele Menschen besuchen. Unser Dank gilt allen, die seit 1972 Entscheidungen für die Therme getroffen und dort federführend mitgewirkt haben“ ,erklärt Gabi Lechner. Bürgermeister Reinhard Deutsch konnte sich dem nur anschließen: „Ich finde den Verkauf durchwegs positiv. Uns wurde das Konzept ausführlich vorgestellt und hier wird viel Geld in die Hand genommen, damit die Therme weiterhin zukunftsprägend für die Region bleibt. Ein großes Kompliment gilt dem Thermen-Beirat, der seit einem Jahr sehr viel Zeit und Energie in diese Angelegenheit investiert hat.“

Ein zukunftsweisender Investitionsplan der neuen Eigentümer für die nächsten Jahre liege laut dem Geschäftsführer des Thermenresorts, Philip Borckenstein-Quirini, bereits vor.

