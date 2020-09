Dechant Norbert Filipitsch übernahm am 1.11.2013 die Funktion des Bezirksfeuerwehrkurat im Bezirksfeuerwehrkommando Jennersdorf. Pfarrer Filipitsch ist ein geselliger Mensch und so konnten mit ihm viele gemeinsame Stunden im Kreise des BFKDO verbracht werden, wo er auch immer gern gesehen war.

OBR Franz Kropf bedankte sich in seinen Worten für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihm alles Gute für sein neues Einsatzgebiet in Pinkafeld. Als letzter Akt in Jennersdorf wurde Norbert Filipitsch zum Feuerwehrkurat befördert. Nach der Heiligen Messe in der Stadtpfarrkirche Jennersdorf wurde am Mutter Theresia Platz zu einer Agape geladen, wo noch einige Worte gewechselt worden konnten.