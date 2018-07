Vossen ist ab nächstem Jahr Lizenzpartner der Modemarke bugatti und übernimmt deren Frottierwaren-Kollektion, die Handtücher und Bademäntel beinhaltet. Ab Frühjahr/Sommer 2019 sind die Waren erhältlich. „bugatti ist eine trendige Lifestylemarke mit hohem Mode- und Bekanntheitsgrad und somit der ideale Partner für uns“, so die beiden Vossen-Geschäftsführer Paul Mohr und Werner Blohmann.

Vossen ist einer der führenden Frottierwarenhersteller in Europa und produziert nach eigenen Angaben jährlich rund sechs Millionen Produkte wie Hand- und Badetücher sowie Bademäntel und -teppiche. Der Exportanteil liegt bei 70 Prozent.

„Einige Großaufträge bescheren uns die Vollauslastung"

Für das laufende Geschäftsjahr peilt Vossen einen Umsatz von 36 Millionen Euro an. „Einige Großaufträge bescheren uns die Vollauslastung. Unter anderem ist auch eine Kooperation mit Austro-Designerin Marina Hoermanseder und der Babymode-Marke ‚bellybutton‘ geplant. Deshalb werden wir auch weitere 2,5 Millionen Euro in den Standort investieren. Konkret in die Weberei, aber auch in Shop-in-Shop-Systeme“, so Blohmann. Der Mitarbeiterstand wird stabil bleiben, vielleicht sogar leicht steigen. Es sollen auch neue Lehrlinge aufgenommen werden.

„Als Vorzeigeunternehmen sichert Vossen seit Jahrzehnten viele Arbeitsplätze, jetzt auch durch die Übernahme der Lizenz für ‚bugatti‘. Das tut unserem ländlichen Raum gut“, freut sich auch Landtagsabgeordneter Bernhard Hirczy (ÖVP) über den Deal des Jennersdorfer Leitbetriebs.