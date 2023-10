Wenzel-Kirtag und Tiersegnung

Viele Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten dabei ihre Produkte, von Kleidung und Geschirr bis hin zu regionalen Köstlichkeiten. Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit aus und verbrachten ihren Sonntag am Wenzelmarkt.

Am Mutter-Teresa-Platz fand am vergangenen Sonntag nach der Heiligen Messe – passend zum Welttierschutztag am 4. Oktober – eine Tiersegnung von Stadtpfarrer Franz Brei statt. Von Schildkröten und Hunden bis hin zu Katzen, Schafen und Hühnern war alles dabei.