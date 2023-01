Zehn Einbrüche in nur einer Nacht: Kellerabteile waren das Ziel

Werbung

In der Nacht nach dem Tag der Heiligen Drei Könige trieben in der Stadt Jennersdorf Einbrecher ihr Unwesen. Von 6. auf 7. Jänner ereigneten sich insgesamt zehn Einbrüche. Das Ziel der Täter waren dabei ausschließlich Kellerabteile. Die Täter zwickten die Schließbleche zu den Kellerabteilen auf und drangen so ein.

Aus einem der Kellerabteile stahlen die Einbrecher zwei E-Bikes mit einem Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. Aus den anderen neun Kellerabteilen wurde nach Ermittlungsstand vom Beginn dieser Woche nichts gestohlen.

Die Tatortbeamten konnten unmittelbar nach den Überfällen Spuren sicherstellen und nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Auf BVZ-Nachfrage hieß es am Dienstag aus der Landespolizeidirektion, dass diese weiterhin laufen und es noch keine Ergebnisse gibt. Man sei dran, die Einbruchsserie aufzuklären.

