Zwei Doppeldecker mischen Politik auf

Der Name wird einigen wahrscheinlich ein Begriff sein, werden sie ihn doch mit der Band „Doppeldecker“ oder seinem Dasein als AHS-Lehrer für Physik und Musik assoziieren.

Der 33-Jährige dringt jetzt allerdings in neue Gebiete vor: diese heißen SPÖ Jennersdorf. Die Partei hatte es in den letzten Jahren nicht leicht; doch in den jungen und vor allem motivierten Milan Nemling, der „eine Einheit mit Oliver Stangl bildet“ – um Bezirksparteivorsitzenden Ewald Schnecker zu zitieren – setzt man jetzt große Hoffnung.

Milan zieht demnächst nach Jahren in Graz wieder zurück nach Jennersdorf, „und dann will ich auch was bewirken. Olivers Expertise war eine gute Entscheidungshilfe, den Schritt in die Politik zu wagen. Ob ich im Oktober jedoch auch zur Bürgermeisterwahl antrete, weiß ich jetzt noch nicht.“

Ein Vorteil der Jennersdorfer SPÖ sei laut ihm eine gute und konstruktive Gesprächsbasis mit allen anderen. „Wir werden als Team zusammenarbeiten und zu denen, die jetzt dabei sind und bleiben, kommen hoffentlich noch welche dazu“, ist Nemling zuversichtlich.

Wie er zur Politik des Landeshauptmannes steht? „Er ist ein Macher und ich kann ihm schon viel abgewinnen.“ Dass sich Milan Nemling die pragmatische Arbeitsweise zu Herzen nimmt, liegt klar auf der Hand.

„Für uns sind Sozial- und Gesundheitsthemen wie medizinische Versorgung, der Erhalt und die Verbesserung der Lebensqualität in der Stadtgemeinde und Ortskernbelebung wichtige Themen. Für Letzteres haben Oli (Stangl) und ich unter anderem auch schon Konzepte.“

Milan hat sich etliche Ziele gesteckt, die es zu erreichen gilt. Doch was er nicht will, weiß er auch: „Ich werde mich nicht verbiegen.“

Es geht um Themen

