30 Nistkästen für Marktgemeinde .

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Markterhebung Rudersdorfs, stellte Gemeindevorstand Thomas König 30 Nistkästen für Vögel her. Diese werden in Rudersdorf und Dobersdorf aufgestellt und können via Partnerschaft unterstützt werden.