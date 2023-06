JUZ Jennersdorf: „So schließt sich der Kreis“

Nach 17 Jahren Schulassistenz in der Jennersdorfer Hauptschule (heute iMS) kennt sie die Sorgen, Wünsche und Probleme der Jugendlichen wie keine zweite. Es war nur naheliegend, dass sie das JUZ weiterführt - und auch in der Ferienzeit mit verkürzten Öffnungszeiten einfach da ist. Das ist laut ihr das Wichtigste. „Groß ist bei uns das Gemeinsame. Die Jugendlichen wollen reden, dass man zuhört, zusammen Tischtennis, Billard und am Wuzeltisch spielt oder Musik hört. Aber Reden ist trotzdem das Um und Auf. Sie kennen mich alle von der Schule und täglich kommen dann so 25 bis 35 Kinder zu mir; die erzählen mir alles“, schätzt Margit Gimpl das Vertrauen, dass ihr entgegengebracht wird. Nicht nur Vertrauen - sie betont auch, wie hilfsbereit, loyal und verständnisvoll die Jugendlichen ihr gegenüber sind.

LGBTQ ist unter anderem auch ein Thema

„Im Herbst will ich einen Workshop über LGBTQ machen; ich merke, dass das bissl' Thema ist. Und ebenso ab Herbst soll einmal im Monat jemand von der Mädchenberatungsstelle kommen, wo in Kleinstgruppen ihre Anliegen besprochen werden können - die Dame ist schon einverstanden“, freut sich Gimpl. Auch andere Dinge wie Stritzel machen mit einem Bäcker, Würstelgrillen oder beispielsweise Fensterfarben stehen am Programm.

Die 52-jährige hat schon auch schmunzeln müssen, als sie so ganz nebenbei erwähnte, dass sie damals das Jugendzentrum mit Claudia Jud, dem bereits verstorbenen Pfarrer Luisser und dem Jugendpfarrgemeinderat ins Leben gerufen hat. „Wir waren damals ein super Team und das ist sicher schon 16 Jahre her. Da haben wir uns eingesetzt, dass das eingerichtet wird - und jetzt bin ich wieder hier. So schließt sich der Kreis.“ Die verkürzten Ferienzeiten sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr.