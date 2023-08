Eltendorf bekommt eine neue Ärztin

Die Suche nach einem Kassenarzt im ländlichen Raum gestaltet sich als schwierig, Selbst in Bezirkshauptstädten wie Oberwart und Güssing blieben dutzende Ausschreibungen erfolglos. Schlagworte wie „Work-Life“-Balance sind gerade bei Landärzten Thema. Umso größer die Freude in Eltendorf. Ulrike Weber wird neue Kassenärztin. und damit ist ein nahtloser Übergang garantiert.

Allgemeinmedizinerin Gerda Nikles-Wieser verabschiedet sich im September in den wohlverdienten Ruhestand. „Das geht sich gut aus“, sagt Bürgermeister Christian Schaberl. „Die amtierende Ärztin ist ja noch im Amt, weil sie ihren Vertrag nach dem zweiten Quartal noch einmal verlängerte. Die neue Ärztin kommt ab Oktober, am 5. Oktober wird die Praxis eröffnet“, sagt Eltensdorfs Ortschef. „Für uns als Gemeinde ist es essentiell, die medizinische Versorgung in Eltendorf aufrecht zu erhalten. In der Ordination wird noch der Fußboden erneuert und ein behindertengerechtes WC wird auch noch kommen. “Dafür übernimmt die Gemeinde die Kosten, wir wünschen der neuen Ärztin jetzt schon einen gute Start. Ich finde es sehr wichtig, dass die Bevölkerung weiß, dass die ärztliche Versorgung sicher gestellt ist„, sagt Schaberl.

Die neue Ärztin heißt Ulrike Weber. Sie war Schulärztin im Wimmer Gymnasium in Oberschützen und übernimmt nun die Kassenstelle. “Für mich war es eine ganz spontane Entscheidung„sagt Ulrike Weber. “Mein Bruder, Paul Fink, ist ebenfalls Arzt und ordiniert in Neuhaus am Klausenbach. Daher bin ich froh, dass ich ein paar Kilometer entfernt bin, um ihn keine Patienten wegzunehmen„, sagt Weber. “Und uns fällt ein Stein vom Herzen. ich bin wirklich froh, dass die Nachfolge reibungslos funktioniert hat. In Eltendorf gibt es seit mehr als 100 Jahre durchgehend einen Arzt„. so Schaberl.