Einbruchserie in Jennersdorf

In der Nacht vom Freitag auf Samstag drangen Täter in Jennersdorf in diverse Kellerräumlichkeiten ein.

Dort zwickten diese die Schließbleche zu den Kellerabteilen auf. Aus einem der Kellerabteile stahlen die Täter zwei E-Bike im mittleren fünfstelligen Wertbereich.

Aus den anderen neun Kellerabteilen wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts gestohlen.

Die Tatortbeamten konnten Spuren sicherstellen. Beamte der Polizeiinspektion Jennersdorf haben die Ermittlungen aufgenommen.

