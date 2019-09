Alljährlich gibt es für alle Neuankömmlinge am Gymnasium und der iNOVA Jennersdorf einen gemeinsamen Kennenlerntag zusammen mit dem Klassenvorstand.

Usercontent, BORG/iNOVA Jdf Gemeinsam Aufgaben lösen

So machte sich zB am 5. September die 5B-Klasse mit ihrer Klassenvorständin Mag. Ronja Schöner auf nach Mogersdorf. Ziel war es, einander kennenzulernen und als Klasse zusammenzuwachsen. Mag. Elisabeth Brunner organisierte gemeinsame Gruppenaufgaben, welche zum ersten Mal den Zusammenhalt der Klasse auf die Probe stellten – und das hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Mit diesen positiven Erfahrungen steht vier tollen gemeinsamen Jahren nichts mehr im Weg.