Singender Pfarrer Franz Brei präsentiert neue CD

„Diese neuen Lieder sind mir ans Herz gewachsen und erfüllen eine meiner wichtigen, beruflichen Komponenten: Wunderbare zusätzliche Möglichkeiten, hoffnungsvolle, tröstliche, zuversichtliche und durchaus auch nachdenkliche Inhalte an die Menschen weiterzugeben“, findet Franz Brei die passende Beschreibung für seine neue CD.

Mit großer Hingabe und Freude hat Franz Brei 16 neue Lieder und einen Instrumentaltitel vorbereitet und authentisch in den neuen Aufnahmen umgesetzt. „Wir haben versucht, ein Album zusammenzustellen, das nicht nur die zunehmenden Sorgen und Probleme der Menschen, die sich gerade in den letzten Jahren und Monaten vervielfachen, anzusprechen“, fügt Musikproduzent Walter Wessely an. Daher wurden neben „einigen der schönsten und würdevollsten Kirchenlieder im neuen musikalischen Gewand“ auch mehrere sehr freudvolle und launige Lieder aufgenommen, beispielsweise der Titelsong „Mach aus jedem Tag ein bisschen Sonntag“, das alte Volkslied „Hohe Tannen“ sowie die hoffnungsvolle Hymne „Alle Glocken läuten für den Frieden“ erwähnt.

Auch drei Themen aus Bibelpsalmen wurden vom singenden Pfarrer als Meditationsimpulse kommentiert und mit passenden Musikstücken hinterlegt. Weiters sind wiederum Beiträge des Gesangsquartettes „signum!“, komponiert als ein Mix aus lateinischen Chorälen und tröstlichen Refrains auf der CD zu hören.