Landwirtschaftskammerpräsident Nikolaus Berlakovich, Ackerbauer und Versuchsansteller Jürgen Mattes und Saatgutfirmen hatten zur Schauernte von klimafitten Maissorten in Königsdorf geladen. Diese gab einen Einblick in die Versuchsreihe und fördert den Austausch zwischen Landwirten, Landwirtschaftskammer-Experten und Saatgutfirmen.

Trockenheit verlangt nach neuen Sorten

„Wir wollen die Versorgungssicherheit mit regionalen Lebensmitteln gewährleisten. Der Konsum von regionalen Produkten sichert Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Um auch in Zukunft die Menschen mit hochwertigen regionalen Lebensmitteln zu versorgen, werde die Versuchsreihen von klimafitten Sorten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, welche Sorten auch unter extremen Bedingungen optimale Erträge gewährleisten“, erklärt Berlakovich.

Im Burgenland gibt es 17 konventionell und biologisch wirtschaftende Landwirte, die in 25 unterschiedlichen Versuchsstandorten Tests durchführen. Kulturen wie Winterweizen und -raps, Körnermais, Sojabohne, Sonnenblume und Hirse werden in den unterschiedlichen Versuchsgebieten auf Ertragssicherheit geprüft. Ziel ist es, die Landwirte bei der richtigen Sortenwahl zu unterstützen. „Der Klimawandel stellt uns vor große Herausforderungen. Ernteausfälle und die Unsicherheit in der Produktion machen uns das Leben schwer.

Um eine gewisse Ertragssicherheit zu erhalten, ist es wichtig, mit Sorten zu arbeiten, die mit Trockenheit umgehen können. Ich bin schon einige Jahre bei den Versuchsreihen dabei und finde sie sehr wichtig. Als unabhängiges Institut bietet die Landwirtschaftskammer den Bauern und Saatgutfirmen ein objektives und von Experten geprüftes Versuchsergebnis, mit dem wir optimal am Feld arbeiten können“, so Jürgen Mattes, Landwirt aus Königsdorf.