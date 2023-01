Gemeindezentrum: Große Pläne trotz Teuerung

Werbung

Über 500.000 Euro will die Gemeinde Königsdorf im heurigen Jahr in Projekte investieren. Ungefähr genau so viel nochmals in den Umbau der ehemaligen Raiffeisenbank, wo man ein neues Gemeindezentrum errichten wird. Die Beschlüsse sind mittlerweile vom Gemeinderat abgesegnet, „in wenigen Wochen will man die Ausschreibungen starten“, erklärt Bürgermeister Mario Trinkl.

Die Teuerung spiele dem Projekt zwar nicht in die Karten, aber das Projekt sei fix, ebenso der Startschuss dafür im heurigen Jahr. „Wir gehen davon aus, dass der Baubeginn Mitte dieses Jahres erfolgen wird. Bis dahin hoffen wird, dass sich die Preise stabilisiert haben“, so Trinkl.

Investieren will man in Königsdorf heuer auch wieder in den Badesee. Hier wird ein neues Wasserspielgerät angeschafft und eine Beschattung im Liegebereich für Kinder kommen. Weiters wird der Fuhrpark der Gemeinde aufgestockt und rund 20.000 Euro in den weiteren Ausbau der Straßenbeleuchtung auf LED investiert. Größere Bauvorhaben gibt es auch im Straßenbereich.

„Hier werden Straßenzüge bei der Seestraße, die Kirchensiedlung und ein Teilbereich beim Wohnen am Wasser neu gemacht beziehungsweise saniert“, erklärt Trinkl.

