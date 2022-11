Grünes Licht für Gemeindezentrum

Werbung

Es war im heurigen Frühjahr, als Bürgermeister Mario Trinkl (SPÖ) dem Gemeinderat vorschlug, das mittlerweile leer stehende Gebäude der Raiffeisenbank anzukaufen, um daraus ein Gemeindezentrum zu machen. Seit wenigen Tagen ist alles unter Dach und Fach. Auch der Gemeinderat hat sich mittlerweile dafür ausgesprochen, das Gebäude zu erwerben. Ausschlaggebend für den Kauf sind, so Trinkl, die Umstände, dass man in den aktuellen Räumlichkeiten wenig Platz habe und es auch keinen Gemeindesaal gibt.

Zwei Fliegen mit einer Klappe also, die man beim Umbau des ehemaligen Bankgebäudes schlagen will. „Im Untergeschoss sollen die Räumlichkeiten für die Gemeinde entstehen und oben dann der von vielen Bürgerinnen und Bürgern lang gewünschte Gemeindesaal, in dem man Veranstaltungen machen kann oder auch Kurse anbieten kann“, schildert Trinkl.

Erste Pläne für den Umbau liegen mittlerweile auf dem Tisch und stoßen, so Trinkl, auf positive Resonanz. „Im besten Fall können wir im Winter die Ausschreibungen starten und im kommenden Frühjahr mit dem Umbau beginnen“, so Trinkl. Einzig offener Punkt, die Finanzierung, die man mittels Darlehen abwickeln muss.

Starterwohnungen in alten Räumlichkeiten

Eine Nachnutzung für die Räumlichkeiten im aktuellen Gemeindeamt habe man bereits auch gefunden. Nachdem es schon vier Wohnungen gibt, sollen im Erdgeschoss zwei weitere entstehen, die man im besten Fall als Starterwohnungen vermieten will.

