Irishes Flair im Blues Pub Traverse

Werbung

Nach einer erholsamen Winterpause kehrte am vergangenen Freitag ins Blues Pub Traverse in Königsdorf wieder Partystimmung ein. Mit Live Musik von „Four in Session“ und den Special Guests Flo Trummer und Milo Nemling, irischem Bier, Whiskey und jede Menger ausgelassener Stimmung feierte man traditionell auch heuer wieder den St. Patrick‘s Day.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.