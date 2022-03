Phase Drei für „Wohnen am Wasser“ gestartet

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde einstimmig beschlossen, dass die Phase Drei des Projektes „Wohnen am Wasser“ gestartet wird.

Zwölf neue Häuser am See werden errichtet, mit dem Gemeinderatsbeschluss wurden hierfür die Pionierarbeiten finalisiert. „Wir vergeben jetzt die kompletten Infrastrukturarbeiten an der Nord-Seite und hoffen auf einen baldmöglichsten Baubeginn“, so Bürgermeister Mario Trinkl.

Die Investitionskosten würden sich auf rund 250.000 Euro belaufen. Im Herbst könnte mit der Bebauung gestartet werden. Verdienen wird die Gemeinde übrigens an der Seenutzungsgebühr und der Infrastrukturabgabe der Bewohner. Eine vierte Phase wäre aktuell auch noch möglich, laut Trinkl sei aber noch nicht sicher „ob und wann“ diese startet.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.