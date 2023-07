Postenkommandant der Polizeiinspektion: Wohlverdient in den Ruhestand

Die Florianis der Feuerwehr Königsdorf haben am letzten Arbeitstag von Erich Staber, dem Postenkommandant der Polizeiinspektion Königsdorf, ein kleines Präsent vorbeigebracht. Dieser tritt nämlich in den Ruhestand. „Wir bedanken uns für die sehr gute, langjährige Zusammenarbeit und wünschen dir, lieber Erich, im wohlverdienten Ruhestand alles Gute“, so Kommandant Thomas Braun stellvertretend für die Freiwillige Feuerwehr Königsdorf. Ein Nachfolger wird derzeit noch gesucht.