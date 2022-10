Es geht um Personen

Am Ende hat der Wähler immer recht und das gilt auch im Bezirk Jennersdorf, wo die SPÖ über das beste Mandatsergebnis in der Geschichte jubelt und die ÖVP (fast) alle Bürgermeister halten konnte und mit der Ausnahme der Stadt zufrieden bilanziert.

Hannes Siemeister muss in Eltendorf in die Stichwahl, dafür hat man mit Monika Pock aber die Ortschefin in Neuhaus geholt. Solche Wahlerfolge, wie jener von Pock oder Christian Schaberl in Eltendorf, sind es auch, die ein großes Stück zum Gesamtergebnis beitragen.

Aber auch am Beispiel von Reinhard Deutsch, der in den letzten fünf Jahren deutlich an Sympathiepunkten als Bürgermeister zulegen konnte zeigt sich wieder einmal, dass es bei Kommunalwahlen auch immer um Persönlichkeiten geht und nicht immer um die Farbe der Partei. Das wird aber auch bei der SPÖ deutlich, deren Kandidaten im Bezirk sogar um 700 Stimmen mehr haben, als die Partei.