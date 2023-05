Leidenschaft ungebrochen

Die Basketball-Saison ging am vergangenen Wochenende für beide südburgenländischen Vertreter, sowohl für die Güssing/Jennersdorf Blackbirds als auch für die Oberwart Gunners, zu Ende – auf unterschiedliche Weise. Während sich die Blackbirds daheim zum Meister der 2. Basketball Bundesliga krönten, war für die Oberwart Gunners im Viertelfinale der höchsten Spielklasse gegen Klosterneuburg Schluss. Die Saison der beiden Vertreter lief dabei durchaus konträr. Oberwart wusste im Superliga-Grunddurchgang oft zu überzeugen, schlug etwa die beiden besten Teams in Österreich, Wien und Gmunden, auswärts. Güssing hingegen hatte zwischendurch Schwächeperioden, fand aber, als es in den Play-offs drauf ankam, wieder in die Spur. Den Gunners gelang das nicht – so regiert zum Saisonende auf der einen Seite Freud und auf der anderen Seite Leid. Was aber fix ist: Die Leidenschaft für Basketball bleibt im Süden des Landes ungebrochen.