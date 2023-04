Die „Karawane der Menschlichkeit“ hilft Menschen, die auf ihrer Flucht in Not geraten sind. Dabei werden ausgewählte NGOs durch Geld- und Sachspenden unterstützt. Natürlich vor Ort, denn Pascal Violo packt selbst an. Als ein Mensch für Menschen, weil für ihn nur das zählt! In einer Welt, die kalt geworden ist, wo wichtige Entscheidungsträger in erster Linie damit beschäftigt sind, die eigene Haut zu retten. Doch von wegen. „Das Einzige, was uns von den geflüchteten Menschen unterscheidet, ist der Zufall unseres Geburtslandes“, sagt der Schweizer Soziologe und Bestsellerautor Jean Ziegler und trifft es auf den Punkt. Niemand kann sich aussuchen, ob er in einem Krisengebiet geboren wird, oder nicht. Aber jeder kann sich aussuchen, ob er gegen Flüchtlinge hetzt, oder lieber hilft. Die menschliche Seele braucht Dinge, die sie aufblühen lässt. Pascal Violos Karawane ist genau so etwas.