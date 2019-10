In der Jennersdorfer Bezirks-FPÖ rumort es. Bezirksparteiobfrau Petra Wagner hat gemeinsam mit fünf weiteren Mitgliedern ihren Rücktritt erklärt. Der Grund, so in der Erklärung, „innerparteiliche Auffassungsunterschiede“. Weiters teilten die ausgeschiedenen Mitglieder mit, dass eine „sachliche Bereinigung“ angesichts der „eindeutigen Position“ von Landesparteiobmann Hans Tschürtz nicht möglich sei.

Zu einer von Tschürtz, der in einem Brief vom Rücktritt erfuhr, einberufenen Sitzung sind die Mandatare erst gar nicht erschienen. Die Mitgliedschaft in der FPÖ stellen sie aber nicht in Frage, Wagner selbst wird auch bei der Wirtschaftskammer-Wahl wie geplant für die Freiheitlichen antreten. Hinter vorgehaltener Hand wird aber bereits über die Nachfolge der zurückgetretenen Riege gemunkelt. Michael Kristan, der sich vor allem bei den Jungen im Bezirk großer Beliebtheit erfreut, soll gemeinsam mit dem Jennersdorfer Stadtrat Franz Schenk schon in den Startlöchern stehen. Für die FPÖ ist der Rücktritt der Wagner-Riege zwar kein Aushängeschild, aber nach den Verlusten bei der letzten Nationalratswahl, ist ein Stimmenbringer, wie Kristan im Hinblick auf die bevorstehende Landtagswahl, sicher das bessere Zugpferd.