Heute Vormittag wurde offiziell die Kooperationsvereinbarung zwischen Stadtgemeinde Jennersdorf und dem Projekt "Gesundes Dorf/Gesunde Stadt" der Proges unterzeichnet. Der Gemeinderat beschloss die Teilnahme in der letzten Gemeinderatssitzung. Durch Arbeitskreise und Workshops sollen jetzt die Gesundheitsthemen in der Stadtgemeinde in den Vordergrund gestellt werden. Über 100 "Dörfer" haben sich dem burgenlandweiten Projekt bereits angeschlossen.