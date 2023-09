„Obst kann mehr als nur Marmelade“

Der Verein Wieseninitiative setzt sich schon seit Jahren für den Schutz der Wiesen und Streuobstwiesen im Burgenland ein. In einem neuen vom Land Burgenland und der Europäischen Union geförderten Projekt "Maßnahmen zur Erhaltung der Streuobstwiesen im Burgenland" können Aktivitäten jetzt gezielt vertieft werden. Neben einem kostenlosen Beratungsangebot rund ums Thema Streuobstwiesen (von der Neuanlage einer Streuobstwiese bis zur Altbaumsanierung und Obstverwertung. Interessierte kontaktieren bitte wiesen-initiative@gmx.at) bietet der Verein in fünf Streuobst-Partnergemeinden pro Jahr ein umfangreiches Programm mit kostenlosen Kursen, Vorträgen und weiteren Aktionen für Schulkinder und Erwachsene an. „So möchten wir eine nachhaltige Bewusstseinsbildung um den Wert dieser bedrohten Kulturlandschaft für Mensch und Umwelt erreichen. Wir freuen uns, dass Jennersdorf dieses Jahr eine der Partnergemeinden ist. Hier konnten die interessierten Teilnehmer in einem Obstbaumschnittkurs und einem Veredelungskurs im Frühjahr schon einiges zur Pflege der eigenen Streuobstwiese lernen, im Mai gab es einen Vortrag zur ökologischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Streuobstwiesen und zu möglichen Herausforderungen durch den Klimawandel. Weiters gab es einen Vortrag mit Verkostung eineger Streuobstprodukte an der Volksschule“, erklärt Jan Oestmann.

Beim Kochkurs vergangene Woche gab Thomas Murlasits teils alte Familienrezepte, Eigenkreationen und Empfehlungen zum Besten. Darunter befanden sich zum Beispiel Gegrillte Zwetschken im Speckmantel, Rotwein-Quitten oder auch „Mostbratl“ und Apfel-Mostkraut.

Die kommenden Veranstaltungen in Jennersdorf sind eine Exkursion in eine Streuobstwiese in der Region mit anschließender Verkostung am 30. September (Treffpunkt 13:00 Uhr am Gemeindeamt mit Anmeldung unter der oben angeführten E-Mailadresse) und eine Sammelbestellung alter regionaler Obstsorten im November. Das Bestellformular gibt es in den nächsten Tagen auf www.streuobstwiesn.at und auch in der Septemberausgabe der Stadtnachrichten. „Im Herbst möchten wir zudem die Aktion 'Gemeindesaft' starten, um auf die Nutzung des regionalen Streuobstes aufmerksam zu machen. Bitte kontaktieren Sie uns per Mail, wenn Sie in Ihrem Garten ungenutztes Obst haben, das der Gemeinde gespendet werden kann“, ruft Oestmann auf.