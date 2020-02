Seit Samstag hängen auf rund eineinhalb Kilometern in Richtung Rohr bunte Kugeln von den Bäumen und an den Hecken herab. „Ich habe das im Urlaub in Lima in Peru gesehen und wir haben uns dann gedacht, so etwas könnten wir miteinander basteln“, erklärt Brigitte Leimstättner. „Wir“, das sind circa 15 Anwohner der Bergstraße in Deutsch Kaltenbrunn, die sich vom schnellen Verkehr gestresst fühlen.

Brigitte Leimtättner. Aktiv im Alter. Johann Leimstättner (100 Jahre) und Anna Leimstättner (92 Jahre alt) halfen fleißig mit.

„Uns kam dann die Idee, dass wir das zur Verkehrsberuhigung aufhängen könnten. Also bunt, statt schnell“, führt Leimstättner weiter aus. Auf der Straße, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h aufweist, wird nicht selten flotter gefahren. Alle Nachbarn seien zuvor gefragt worden und ein Großteil unterstützte das Vorhaben. Fast 2.000 solcher farbenfroher Bommel und rund 150 Stränge hängen jetzt die Straße entlang. „Das schnelle Fahren hier bereitet uns Anrainern sehr viel Stress“, erklärt Leimstättner. Ihr Haus sei durch eine Kurvenlage besonders betroffen.

BVZ Brigitte Leimstättner, Anna Schneeberger und Sonja Bacher.

Bereits im November gingen die Bewohner von Haus zu Haus und versuchten via Petition etwas zu bewirken. Diese wurde auch an Bürgermeisterin Andrea Reichl übergeben. „Ich finde, dass es eine klasse Aktion ist, aber es ist eine Landesstraße. Wir haben die Petition dann an die Bezirkshauptmannschaft in Jennersdorf weitergegeben und es wird zu einer Beurteilung kommen“, erklärt die Bürgermeisterin.