Bezirksmusikertreffen: Gold für Rauscher

Vergangenes Wochenende fand in Krobotek gleich drei Tage lang das Musikerfest statt. 22 Blasmusikkapellen und fast 700 MusikerInnen aus der Region waren Teil der musikalischen Veranstaltung. Der Freitag stand im Zeichen des Empfangs der Gastkapellen und deren Konzerten. In den Abendstunden sorgten die „Goldbach Buam“ für Feierstimmung. Am Samstag marschierten die zahlreichen JungmusikerInnen ein und eröffneten den Festakt, den Abschluss des Tages bildete „Skylight“. Am Sonntag fand dann der Frühschoppen mit dem Musikverein Heiligenkreuz statt.

Im Zuge des Festes wurde außerdem Walter Rauscher für seine Verdienste in der Musik und für den Musikverein Krobotek mit dem Ehrenzeichen in Gold mit Spange durch Blasmusik-Landesobmann Peter Reichstädter und Landtagspräsidentin Verena Dunst ausgezeichnet.