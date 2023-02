Freude am kreativen Tun

Das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab und der Kolibri-Schule in Welten starten gemeinsam die Aktion „Das Leben ist bunt –ArtApproach“.

Das Projekt startet diese Woche und wird sich über die nächsten sechs Freitage strecken.

„Freitags ist bei der Schule sowieso immer Projekttag und deswegen lässt sich das gut verbinden“, erklärt Guido Janitz, der Organisator der Aktion.

Im Rahmen des Projektes sollen die Kinder unter der Leitung der beiden Künstler Johannes Hatzl und Angelika Egg verschiedene Farbtechniken ausprobieren können und auch eine Leinwand zum Thema Frieden und Vielfalt gestalten.

Die Aktion wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert. „Es hat eine Ausschreibung gegeben, bei der wir mitgemacht haben. Durch die Förderung können wir die Materialien und die Honorare für die Künstler bezahlen“, so Organisator Janitz.

Auch ein Film von der Aktion soll von den Schülern gestaltet werden. „Wir werden die sechs Projekttage filmisch begleiten und zum Schluss sollen die Schüler daraus selbst einen Film schneiden und gestalten, der ungefähr eine halbe Stunde dauern wird“, erklärt der Organisator.

Auch das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab selbst könne laut Guido Janitz von der Aktion profitieren. Vielleicht ziehe das Pilotprojekt auch andere Schulen für Kooperationen an, so der Organisator.

Das Ergebnis der Aktion wird bei einer Vernissage am 31. März in der Kolibri-Schule gezeigt. „Das ist der Kolibri-Tag, bei dem die Eltern immer sehen können, was die Kinder so das ganze Jahr machen. Wir haben uns gedacht, dass das ein schöner Rahmen für die Vernissage wäre“, schließt Guido Janitz ab.

