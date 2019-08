Die Liquidität der Therme Loipersdorf steht im Fokus der Öffentlichkeit. Auch der Jennersdorfer Gemeinderat beschäftigt sich damit in seiner nächsten Sitzung, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der BVZ liegen Informationen vor, wonach die Thermalquelle Loipersdorf GmbH & Co KK (TQL KG) in den letzten Jahren Verluste erwirtschaftet hat, die das Eigenkapital zur Gänze aufgezehrt haben. Laut diesen Unterlagen war der Erwerb des Hotels Sonnereich im Jahr 2016 mit erheblichen Anlaufverlusten verbunden. Die angespannte Ertrags- und Finanzlage in den letzten Jahren führte auch dazu, dass aktuell ein erheblicher Instandhaltungs- und Investitionsbedarf besteht, um die Wettbewerbsfähigkeit der „TQL KG“ zu erhalten.

Die mittelfristige Planung der „TQL KG“ weist laut dieser Unterlagen einen unbedeckten Finanzierungsbedarf in der Höhe von rund 3,5 Millionen Euro in den Jahren 2020 und 2021 aus, der auf dringend notwendige Investitionen – insbesondere in Verbindung mit der durchzuführenden Thermalbohrung – zurückzuführen ist. Da die TQL aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, die zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen, hat die Geschäftsführung der TQL KG ein Restrukturierungskonzept ausgearbeitet.

Ein Teil des Kapitals soll von den Gesellschaftergruppen Gemeinden kommen, wie auch der Stadtgemeinde Jennersdorf, die darüber im Gemeinderat abstimmen wird. Dadurch soll die Stadtgemeinde Jennersdorf mehr Anteile an der Therme erhalten. Seitens der Therme wollte man auf Nachfrage der BVZ keine Stellungnahme abgeben.