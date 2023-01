Schwere Forstunfälle in Stuben und Minihof-Liebau

Werbung

Gleich zwei schwere Forstunfälle ereigneten sich im Laufe der letzten Woche. In Stuben (Gemeinde Bernstein/Bezirk Oberwart) ist es am vergangenen Donnerstag zu einem tödlichen Forstunfall gekommen. Dabei kam ein 53-jähriger Mann ums Leben. Dieser hatte gemeinsam mit seinem Sohn im Wald gearbeitet. Die beiden waren gerade dabei, eine Buche zu fällen, als ein Holzstück den Mann am Kopf traf. Der 53-jährige verstarb noch an Ort und Stelle. Er war laut Polizei beim Eintreffen der Einsatzkräfte tot.

In Minihof-Liebau (Bezirk Jennersdorf) erlitt am Montagvormittag ein ca. 60 Jahre alter Mann schwere Verletzungen. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Graz geflogen. Er befinde sich mittlerweile schon auf dem Weg der Besserung.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.