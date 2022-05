Feuerwehr öffnete Tür und Tor

Vollbild

„Feuerwehr zum Anfassen.“ Einmal in einem Feuerwehrauto sitzen — ein Traum, der sich in Maria Bild für viele Kids erfüllt hat. Beim Tag der offenen Tür konnte man sich auch von neuen Tanklöschfahrzeug überzeugen. Eine fachkundige Einweisung gab es für die Interessierten dazu. Besonders die Kleinen hat es gefreut, einmal in einem Feuerwehrauto Platz nehmen zu können. Ein, zwei, drei. Die Ladys hatten viel Spaß dabei, den schnellen Löschangriff zu üben. Wie die Großen. Die jüngsten Besucher durften sich auch beim Löschen ausprobieren.

