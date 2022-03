Photovoltaik trifft Wein

Christoph Gratl aus Maria Bild hat für seine Weine schon zahlreiche Preise bekommen. Auch der Uhudlergin „GIN_Uh!“ stammt aus seiner Feder.

Sein neuestes Projekt ist, die Errichtung einer der größten privaten Photovoltaikanlagen in der Region. Jährlich will man dadurch etwa 27.000 Tonnen an schädlichen CO2-Emissionen einsparen.

Um das Projekt zu finanzieren, ist allerdings Unterstützung mittels Crowdfunding gefragt. Gemeinsam mit dem Crowdfunding-Spezialisten Korkenkollektiv mobilisiert Gratl derzeit für die Finanzierung seines geplanten Projekts. Und natürlich gibt es auch etwas retour: Beim Bestellen von Weinpaketen unter www.gratl-wein.at gibt es einen Sonnenrabatt von 10 Prozent.

