St. Martin/Raab: 720 € Geldstrafe für Alkolenker mit 1,26 Promille

Am Abend vor dem Unfall hatte der Angeklagte an einer Grillfeier bei seiner Schwester teilgenommen. Er habe Bier, Jägermeister und „Berliner Luft“ getrunken. „Es war eine große Menge Alkohol“, gab der Angeklagte zu.

Am nächsten Tag, einem sonnigen Sonntag, setzte er sich morgens ins Auto und fuhr zu nächst zu einem Flohmarkt. „Ich kaufte ein Schweißgerät, eine Angelrute und ein altes Radio“, erinnerte sich der Angeklagte.

„Dachten Sie nicht daran, dass Sie noch alkoholisiert sein könnten?“, wunderte sich Richterin Karin Knöchl.

„Ich fühlte mich nicht so schlecht“, sagte der Angeklagte. Nach dem Flohmarkt-Besuch war er in Richtung Jennersdorf unterwegs.

Alkounfall Frontalcrash bei St. Martin an der Raab: Prozess

Angeklagter fuhr in Schlangenlinien

Zeugen hatten am ersten Prozesstag im März berichtet, dass ihnen der Alkolenker wegen seiner unsicheren Fahrweise auf der B57 aufgefallen sei.

Gegen 10 Uhr kam ihm ein 44-jähriger Familienvater in seinem Fahrzeug entgegen.

„Das andere Auto kam in Schlangenlinien daher, ich versuchte noch auszuweichen, da hat es schon gekracht“, berichtete er als Zeuge vor Gericht.

Beide Lenker wurden in ihren Autowracks eingeklemmt und mussten von den einschreitenden Feuerwehrleuten befreit werden. Der 44-Jährige erlitt Knochenbrüche am Unterarm und an der Schulter, Serienrippenbrüche und Verletzungen an Milz, Leber und Lunge.

Hätte ich nicht einen Schutzengel gehabt, müssten meine Kinder ohne Vater aufwachsen Unfallopfer

Wegen der Unfallfolgen habe er in seinem Beruf umgeschult werden müssen. „Ich habe zwei kleine Kinder“, sagte der 44-Jährige. „Hätte ich nicht einen Schutzengel gehabt, müssten meine Kinder ohne Vater aufwachsen.“

„Können Sie sich an den Unfall erinnern?“, fragte die Richterin den Angeklagten. Dieser konnte dazu nicht viel sagen, außer dass der Tachometer des von ihm gelenkten Fahrzeugs bei 103 km/h steckengeblieben sei.

Die Richterin hielt ihm vor, dass er rund ein Jahr vor dem Unfall bereits einmal von der Polizei angehalten und dann bestraft worden war, weil er in betrunkenem Zustand ein Auto gelenkt hatte.

„Jetzt, wo ich fast gestorben bin und der andere auch, habe ich entschieden, dass mir der Alkohol nicht gut tut“, sagte der Angeklagte. Er hatte bei dem Unfall im Vorjahr selbst schwere Verletzungen erlitten. „Es tut mir leid“, sagte er zu Prozessende. „So etwas sollte keinem Menschen passieren.“

Der Angeklagte wurde zu 720 Euro Geldstrafe unbedingt und vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Überraschung vor Gericht: Anwältin und Anwalt engagiert

Detail am Rande: Wollte sich der Angeklagte am ersten Prozesstag im März nicht einvernehmen lassen, weil seiner Anwältin die Vertretungsbefugnis entzogen worden war, so stand er am 14. April plötzlich gleich mit zwei Anwälten vor dem Gerichtssaal. Weder der beigezogene Verteidiger noch dessen Berufskollegin hatten im Vorhinein gewusst, dass der Beschuldigte zwei Juristen bevollmächtigt hatte. Dabei bestand nicht einmal Anwaltspflicht.

Nach minutenlanger Beratung vor dem Gerichtssaal nahmen beide Verteidiger hinter dem Angeklagten Platz. Da sich der Angeklagte schuldig bekannt hatte, beschränkte sich ihre Tätigkeit auf ein Mindestmaß.

