Neues Mühlrad für die Wassermühle

Bereits im Vorjahr in Auftrag gegeben, hat die Montage des neuen Mühlrades für die letzte Wassermühle der Naturpark-Region bei der Jost-Mühle jetzt doch ein wenig länger gedauert. Seit wenigen Tagen ist es aber soweit und das neue Mühlrad konnte nach langem Warten endlich in Betrieb genommen werden und dreht schon seine Runden.

Die Jost-Mühle, deren Eigentümer die Gemeinde Minihof-Liebau ist, zählt als letzte funktionstüchtige Wassermühle zu den wertvollsten Kulturschätzen des Burgenlandes. Diese Besonderheit erkennt man auch im neuen Mühlrad, welches ausschließlich mit Wasser und nicht mit Strom läuft. Für Bürgermeister Helmut Sampt war die Revitalisierung des Mühlrades auch wichtig, um zu zeigen, „wie es in früheren Zeiten war“, so Sampt. Und das können Groß und Klein bei einem Besuch in der Mühle erleben.

Führungen durch diese voll funktionsfähige Schaumühle mit unterschiedlichen Schwerpunkten, werden vom Naturpark Raab angeboten. Kinder können beispielsweise hautnah erleben, wie aus Getreide Mehl wird oder auf einer Wanderung den Weg „Vom Korn zum Brot“ nachvollziehen. Gekostet hat das Mühlrad, welches von der Gemeinde finanziert wurde, rund 20.000 Euro.

