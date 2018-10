21 Jahre jung und bereits Feuerwehrkommandant. Mike Kurta wurde zum Nachfolger von Franz Ehritz gewählt, der sein Amt nach 28 Jahren zurücklegte.

Der Aufstieg von Mike Kurta in der Feuerwehr Mogersdorf ist ein Schneller. Mit zwölf Jahren ist Kurta der Feuerwehr beigetreten, „die Leidenschaft war schnell entfacht“, erklärt Kurta. Der 21-jährige Mogersdorfer, übt derzeit die Funktion des Zugskommandanten aus.

Er kommt von der Feuerwehrjugend und hat in seinen jungen Jahren im Aktivstand alle Lehrgänge bis zum Kommandanten absolviert. Zusätzlich absolvierte Kurta seinen Zivildienst in der Stadtfeuerwehr Fürstenfeld. Seine Ziele sind die Kameradschaft weiter so zu pflegen und neue Mitglieder anzuwerben.

Seit der Jugend bei der Feuerwehr

Als neuer Stellvertreter wurde Hermann Knerl gewählt, da auch der bisherige Kommandant Stellvertreter Franz Windisch sein Amt zurücklegte. Der 49-jährige Mogersdorfer trat 2013 der Feuerwehr bei. Die beiden neugewählten Funktionäre werden mit 1. Jänner 2019 ihr Amt antreten. Der bisherige Kommandant Franz Ehritz ist seit 1978 Mitglied bei der Feuerwehr Mogersdorf-Ort. Am 1. Juli 1990 wurde er zum Ortsfeuerwehrkommandanten ernannt. Nach über 28-jähriger Tätigkeit als Kommandant der Feuerwehr legt er per 31. Dezember sein Amt nieder. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Mogersdorf-Ort, danken dem scheidenden Führungsduo für die erbrachten Leistungen in der Feuerwehr Mogersdorf-Ort und wünschen dessen Nachfolgern zu der verantwortungsvollen Arbeit alles Gute und viel Schaffenskraft.