Bunte „Babyfahne“ als Willkommensgeschenk

Im Zuge der Spielplatzeröffnung wurde auch eine neue Fahne der Gemeindebevölkerung Mühlgraben präsentiert. Bei Trauer wird oft eine schwarze Fahne gehisst, deshalb soll mit einer bunten Fahne auch an die positiven Momente gedacht werden. Bei Geburten in der Gemeinde soll diese neue Fahne mit „Herzlich willkommen Gemeinde Mühlgraben“ gehisst werden. Die Fahne wurde von den Kindern der Lernwelt Mühlgraben liebevoll kreiert. In Zukunft heißt das für Mühlgraben, sollte die „Babyfahne“ hängen, hat es vor Kurzem Nachwuchs in der Gemeinde gegeben.