„Denkfabrik“ für mehr Mitsprache und neue Impulse

„Die Bürger werden eingeladen, einmal pro Jahr ihre Ideen und Anliegen an die Gemeinde zu überbringen. Wir schauen dann, was umgesetzt werden kann und wird“, erklärt Bürgermeister Fabio Halb.

Die „Denkfabrik“ soll sich erstmals im April treffen und danach jährlich neue Blickwinkel und Gedanken in die Gemeinde bringen. Sie ist allerdings nicht die einzige Neuerung, die Mühlgraben 2023 erwartet.

„Unser wichtigstes Projekt ist der Kinderspielplatz, der zwischen dem Gemeindeamt und der Volksschule gebaut wird“, verkündet Halb. Im März wird der Auftrag vergeben, der Spielplatz soll dann ungefähr einen Monat später fertig sein. Doch auch Investitionen in die Zukunft sollen 2023 passieren.

Thema Energie sparen ist auch in Mühlgraben präsent

„Klarerweise ist das Thema ‚Energie sparen‘ bei uns in der Gemeinde auch präsent“, sagt Fabio Halb. So werden in den öffentlichen Gebäuden Raumthermostate installiert, um mögliche Einsparmöglichkeiten festzustellen und Heizungen sollen umweltfreundlicher werden.

„Wir sind bereits in Gesprächen. Da, wo wir noch Gasheizungen haben, soll auf Bio-Heizmaterial wie beispielsweise Hackschnitzel umgestellt werden“, stellt der Bürgermeister in Aussicht.

