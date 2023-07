Eine Initiative für den Umweltschutz

„Warum?“ und „Sei ein Vorbild“ sind die Schlagworte auf einer Tafel mit angebrachtem Müll, der am Straßenrand und im Wald gefunden wurde. Bei dieser Initiative geht es vor allem um das richtige Entsorgen von Müll und um eine saubere Umwelt. Ziel der Initiative ist es vor allem das Schaffen von Aufmerksamkeit und den BürgerInnen aufzuzeigen, wie viel nicht fachgerecht entsorgt wird. „Eine saubere Gemeinde ist uns schon seit jeher ein ganz großes Anliegen“, so Mühlgrabens Bürgermeister Fabio Halb. Dieser meint allerdings, dass die Sauberkeit in der Gemeinde Mühlgraben in den vergangenen Jahren bereits viel besser geworden ist.