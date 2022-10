Fabio Halb bleibt jüngster Bürgermeister

Werbung

81,8 Prozent, und damit um fast 18 mehr als 2017 konnte die SPÖ um Fabio Halb bei der Gemeinderatswahl erreichen. Damit hat sie nun auch ein Mandat mehr im Gemeinderat, statt bisher acht, hat die SPÖ nun neun Mandate.

Auch bei der Bürgermeisterwahl erreichte der 25-jährige eine hohe Zustimmung von 86,3 Prozent, er trat als einziger zur Wahl an.

„Wir freuen uns sehr, die Zugewinne haben wir durch unsere gute Arbeit in den letzten fünf Jahren und unser Wahlprogramm erreicht. Es freut mich auch, bei der Bürgermeisterwahl eine derartige Zustimmung bekommen zu haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Leute die Motivation finden, zur Wahl zu gehen und dann so ein Ergebnis herauskommt“, so Fabio Halb.

Die ÖVP um Anna Gmeindl verliert zwar rund vier Prozentpunkte, hält aber weiterhin bei zwei Mandaten. Die Bürgerliste „Unser Mühlgraben“, die bisher ein Mandat inne hatte, trat nicht mehr zur Wahl an.

