Bürgermeister Helmut Sampt staunte nicht schlecht, als er in der vergangenen Woche Restmüll, Joghurtbecher und sogar Windeln im Container für Blech und Glas entdeckte. „Das ist jetzt zum ersten Mal passiert. Es ist ein öffentlicher Platz, deshalb wissen wir nicht, ob das jemand aus der Ortschaft war oder jemand auf der Durchreise“, ärgert sich der Ortschef.

In Zukunft will er selbst ein Auge auf den Müllplatz haben. Vor allem, da er selber beim Burgenländischen Müllverband tätig ist. „Ich werde das jetzt genau beobachten und dokumentieren. Es wird bei Wiederholung auch eine Anzeige geben. Wir werden den Vorfall auch in den Gemeindenachrichten erwähnen“, erklärte Sampt. Es ist jedoch nicht der kurioseste Vorfall im Zusammenhang mit falscher Mülltrennung. Sampt erinnerte sich daran, dass einmal im Jennersdorfer Glascontainer, eine ganze Autoscheibe entsorgt wurde. Die Container wurden anschließend verkleinert.