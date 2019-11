2017 veröffentlichte das Mundart-Quartett „Doppeldecker“ ihr erstes Album. Nun kommt Ende des Jahres eine neue CD mit fünf Liedern raus. Unter anderem auch ein Song über den Gewerbebaumarkt Niederer in Jennersdorf. „Das Lied haben wir schon mal bei einem Frühschoppen dort gespielt, die Nummer haben wir damals als Dankeschön gemacht“, erklärt Sänger und Gitarrist Milan Nemling.

In dem Song heißt es unter anderem: „Für mein neichn Rosntraktor föht ma nur mehr ans - a Hittn für die Winterpause, bistdubled des wars! Zwazylinder, viertaktmurl, der spüt olle stickl! Allrad, Luftsitz brate Rafn, a Kühlfoch für mei Zwickl! — und er sogt: Oida, foa ma zum Niederer, des is jo ka Problem! Oida, foa ma zum Niederer, der hot des wirst scha segn!“

Mit auf der CD ist auch erstmals ein Schlagersong. „Wir haben einen Schlager geschrieben, weil wir Stars bei Radio Burgenland werden wollen“, lacht Nemling. In den nächsten Jahren soll auch wieder ein Album produziert werden, das Erste wurde über Crowdfunding finanziert. Am 6. Dezember werden die Songs „Urlaub“, „Guten Morgen“, „Niederer“ und „Lass uns noch einmal“ am Kirchplatz beim Adventmarkt aufgeführt. Ab 9. Dezember ist die CD beim Niederer Baumarkt, ab 1. Jänner digital erhältlich.