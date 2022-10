Jennersdorf: Das Wirken von Alois Luisser wird gewürdigt

Werbung

Am 31. Jänner 1992 wurde das Altenwohn- und Pflegeheim „Mutter Teresa Haus“ mit 48 Betten eröffnet. Es war dies die erste Einrichtung dieser Art im Bezirk, getragen von einem gemeinnützigen Verein, den Stadtpfarrer Alois Luisser ins Leben rief. Begonnen hat alles aufgrund einer persönlichen Begegnung zwischen Luisser und Mutter Teresa.

Letztlich war es diese herausragende Ordensfrau, die dem Pfarrer von Jennersdorf zurief: „Dein Kalkutta ist Jennersdorf.“ Besagte Begegnung zwischen dem langjährigen Stadtpfarrer von Jennersdorf, der im Jahr 2019 im 80. Lebensjahr gestorben ist und der Friedensnobelpreisträgerin und Ordensschwester Mutter Teresa aus Kalkutta jährt sich heuer zum 40 Mal. Österreichweit sorgte der Besuch der Ordensschwester in Jennersdorf am 20. Oktober 1982 für Aufsehen. Zwei Jahre hat es zwischen Luisser und Mutter Teresa Briefverkehr gegeben, bis es dann tatsächlich zum Besuch in Jennersdorf gekommen ist.

Diesen Besuch nimmt man am 20. Oktober 2022 zum Anlass, um dem ehemaligen Stadtpfarrer eine besondere Ehre teil werden zu lassen. Der Weg vom Mutter Teresa Haus zum Mutter Teresa Platz wird zum Alois Luisser Weg. Zelebriert wird der Festakt ab 16.30 Uhr mit der Eröffnung einer Foto-Ausstellung im Mutter Teresa Haus-Verbindungstrakt zum Betreuten Wohnen. Um 18 Uhr gibt es dann eine Lichterprozession entlang des neuen Alois Luisser Weges mit anschließendem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche.

