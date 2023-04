Brauerei und Glaseichung am Bahnhofring in Jennersdorf eröffnet

Werbung

Nach erfolgreichem Umbau und Erweiterung um einen Getränkehandel feierten vergangenen Freitag das Franz Josef Bräu sowie die Glaseichung und Glasgestaltung ihre offizielle Eröffnung am Bahnhofring in Jennersdorf.

Franz Windisch braut im Franz Josef Bräu seine burgenländischen Biere nach dem Reinheitsgebot. Neben Bier und hochwertigen Weinen und Getränken, haben die KundInnen auch die Möglichkeit, passende Gläser und Karaffen in der Galseichung nebenan zu erwerben. Auf Wunsch können zudem alle Glasgegenstände in der Glaseicherei von Glaseicher Andreas Huber persönlich graviert werden. Dieser beliefert gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Sascha Kirschner außerdem auch die österreichische Gastronomie mit ihren geeichten Gläsern. Die Glaseichung ist nur eine von drei in ganz Österreich, die ISO9001 und CE-zertifiziert ist und Eichmarken offiziell an den Gläsern anbringen dürfen.

Keine Nachrichten aus Jennersdorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.