Mehr Zustrom für Rudersdorf

Im Frühjahr ist das Projekt Nachbarschaftshilfe Plus gestartet. Für Standortkoordinatorin Stefanie Neuhold ein großer Erfolg: „Wir haben in dieser Zeit mehr als 30 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gewonnen, die uns ihre Zeit schenken“, bedankt sich Neuhold. Auch der Zustrom an Klientinnen und Klienten, die die Dienste gerne annehmen, sei groß.

„Viele wissen schon davon und nehmen die Angebote auch gerne an, aber wir wollen für noch mehr Menschen da sein“, erklärt Neuhold. Dazu hat man jetzt in die Trickkiste gegriffen und eine ganz besondere Werbemaßnahme gestartet. Verkaufssackerl im Kaufhaus von Christine Schulter in Dobersdorf und jene in der Bäckerei Hütter werden mit Etiketten beklebt, wo man auf die Nachbarschaftshilfe aufmerksam macht.

„Da stehen auch die Kontaktdaten dabei. Wir hoffen, dass wir so den Bekanntheitsgrad des Projektes noch mehr erhöhen können“, so Schulter. Angeboten werden neben Fahr- und Begleitdiensten, auch Besorgungs- und Einkaufsdienste sowie Kinderbetreuung und auch zahlreiche Aktivitäten.

