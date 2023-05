Premiere für „Mahlzeit miteinander“ in Rudersdorf

In der „Pizzeria Angela“ in Rudersdorf trafen sich ca. 25 Personen zum allerersten „Mahlzeit Miteinander“. Unter den zahlreich erschienen Besucherinnen und Besucher waren auch zahlreiche Ehrenamtliche des Projekts. Die Idee dahinter ist es, dass die BesucherInnen anstatt alleine zu Hause, lieber in netter Gesellschaft gemeinsam zu Mittag essen. Auch Bürgermeister Manuel Weber und Vereinsmitglied Christl Reicher besuchten die Premiere des Projekts. Die Gäste können dabei nicht nur neue Kontakte knüpfen, sondern auch bestehende wieder auffrischen. Weitere Termine des „Mahlzeit miteinander“-Projekts sind bereits in Planung.

Durch diese Initiative der Nachbarschaftshilfe Plus soll auch die Wertschöpfung in der regionalen Gastronomie gehalten werden. Das Projekt bietet zusätzlich zu Vernetzungsveranstaltungen auch kostenlose Unterstützung durch Ehrenamtliche in den Bereichen Fahr- und Begleitdienste, Einkaufs- und Medikamentenservice, Spaziergänge in Begleitung in allen Ortsteilen sowie Besuchdienste zum Plaudern. Diese Dienste sind für die Bevölkerung in Rudersdorf und Dobersdorf gratis.

