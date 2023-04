Lenzing erwirbt Biomassekraftwerk in Heiligenkreuz

Durch diese strategische Investition wird die Abhängigkeit von fossiler Energie am Lenzing-Produktionsstandort in Heiligenkreuz deutlich reduziert, heißt es in einer Aussendung der Lenzing Gruppe.

Die Durchführung der Transaktion ist insbesondere abhängig von behördlichen Genehmigungen und wird im zweiten Quartal 2023 erwartet. Rund 50 Prozent des derzeit eingesetzten Erdgases können somit künftig durch Energie aus erneuerbaren Quellen ersetzt werden.

„Mit dieser Investition leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Standortsicherheit und stärken unser Angebot an umweltschonenden Spezialfasern. Wir werden künftig noch stärker in nachhaltige Energiekonzepte investieren, um unsere CO2-Emissionen gemäß unserem ambitionierten Klimaziel weiter zu reduzieren“, sagt Christian Skilich, Chief Pulp Officer und Chief Technology Officer der Lenzing Gruppe.

Die Lenzing Gruppe produziert in Heiligenkreuz für die Textil- und Vliesstoffindustrien umweltschonende Lyocellfasern sowie eine Vielzahl an Premiumfasern. Bisher war der Standort stark von Erdgas abhängig, der Anteil erneuerbarer Energien durch Biomasse und Biogas lag unter zehn Prozent. Die exklusive Nutzung der Biomasse aus dem nahegelegenen Kraftwerk wird dem Standort ermöglichen, seine mit der Energienutzung verbundenen CO2-Emissionen um rund 50.000 Tonnen CO2 im Jahr zu senken.

