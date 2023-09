„Mein erster 3000er“: Aufstieg auf den Gipfel

Ziel der sechsköpfigen Wandertruppe war das 3.086 Meter hohe Säuleck in der Ankogelgruppe in Kärnten. Bei entsprechender Ausrüstung und genügend sportlicher Vorbereitung eignet sich dieser Berg besonders gut, wenn man sich zum ersten Mal an einem „3000er“ versuchen möchte. Am ersten der beiden Tage ging es vom Parkplatz Dösental über sehr schöne Almböden und sogar Naturverpflegung – nämlich köstlichen Heidelbeeren am Wegesrand – zum Arthur von Schmid-Haus. Dort wurde auch die erste Nacht verbracht. Bei Kaiserwetter erfolgte am zweiten Tag der Aufstieg auf den Gipfel. Alle sechs BergsteigerInnen meisterten den Aufstieg mit Bravour, allen voran der achtjährige André. Oben angekommen genossen alle die atemberaubende Aussicht. Für das nächste Jahr ist von den Naturfreunden Rudersdorf bereits der nächste 3000er in Planung.