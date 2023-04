Saisonauftakt im Naturpark Raab

Werbung

Auch, wenn sich der Winter gerade wieder bemerkbar macht, erwacht der Naturpark Raab aus dem Winterschlaf. Den Auftakt machte die erste „Grenzenlose Wanderung“ am 5. April, die von Obmann Franz Josef Kern begleitet wurde. Vom Zollhaus in Eisenberg an der Raab ging es gemeinsam zum Dreiländereck, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt wurden. Ob Wandern, Radfahren, Kanufahren, Waldbaden oder in der Jost-Mühle seiner Kreativität freiem Lauf lassen, der Naturpark Raab hat in der heurigen Saison wieder einiges zu bieten. Für die Besitzer der Burgenland-Card sind auch heuer wieder viele Veranstaltungen kostenlos. Die Radsaison im Naturpark wird am Samstag, dem 15. April eröffnet. Die erste Kanutour ist für den 1. Mai geplant. Das genaue Programm finden Sie unter Naturpark Raab.

