1. Bergfrühstück am Stadlberg

Am Sonntag lud Vizebürgermeister Rudolf Rogatsch und sein Team der SPÖ Neuhaus am Klausenbach auf den Stadlberg zum 1. Bergfrühstück ein. Bei Sonnenaufgang, um 6 in der Früh, wurde mit köstlicher Eierspeise von Familie Lackner sowie frischem Gebäck und Sekt in den sonnigen Tag gestartet. Vizebürgermeister Rudolf Rogatsch durfte über 120 Personen aus der Gemeinde, Vizebürgermeisterin Yvonne Halb und Gemeindevorstand Heinz Löschnigg-Ruprechter aus Mühlgraben sowie die Pensionistenobfrau Sigrid Sabo begrüßen. Der Reinerlös kommt dem Kindergarten Neuhaus am Klausenbach zum Ankauf von Spielen und Geräten zugute. „Es war ein sensationeller Start in den Tag, ein wunderschöner Sonnenaufgang, sehr viele TeilnehmerInnen, gute Gespräche und eine wirklich harmonische Stimmung“, so Rogatsch