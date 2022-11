Bankomat ist zu teuer

Werbung

Noch unter dem alten Gemeinderat und Bürgermeister Reinhard Jud-Mund (SPÖ) hat man im Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss gefasst, das alte Bankgebäude ins Gemeindeeigentum zu übernehmen.

Damals war auch die Rede, dass man den Bankomat erhalten möchte. Ein Vorhaben, welches jetzt, geht es nach Neo-Ortschefin Monika Pock (ÖVP), nicht umgesetzt werden kann. Nicht aus reiner Willkür, wie Pock betont, sondern weil die Kosten für die Erhaltung des Bankomats für die Gemeinde schlichtweg zu hoch seien.

„Wir haben aktuell zwischen 700 und 800 Behebungen pro Monat. Brauchen würden aber mindestens 2.500, um wirtschaftlich zu sein. Für jede Behebung, die zu wenig getätigt wird, müssen wir als Gemeinde draufzahlen“, argumentiert Pock und nennt eine Summe von rund 4.500 Euro pro Jahr auf der die Gemeinde „sitzen bleiben würde. Geld, das man in andere Projekte investieren kann.“

Stimmt nicht, entgegnet Vizebürgermeister Rudi Rogatsch (SPÖ), der die Entscheidung der ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat, nicht nachvollziehen kann. „Wir würden rund 1.500 Abhebungen pro Monat brauchen“, meint Rogatsch.

„Somit ist in Neuhaus eine weitere Serviceeinrichtung für unsere Bürgerinnen und Bürger und auch für die Touristen Geschichte. Kurios ist das auch deswegen, weil sich der Bankomat sowieso in einem gemeindeeigenen Gebäude befindet“, ärgert sich Rogatsch.

„Raiffeisen würde den Bankomaten auch künftig mit 3.500 Euro pro Jahr fördern und es gibt auch Förderungen des Landes, die man auslösen könnte“, versteht der Vize den Entschluss nicht. Er und seine Fraktion wollen im Zuge der nächsten Gemeinderatssitzung einen Antrag einbringen, um das Thema Bankomat doch noch nicht ganz abgeschrieben zu wissen. Für Ortschefin Monika Pock zählt das Argument, dass man weniger an Serviceleistung hätte, nicht.

„Wir haben seit dem Sommer die Möglichkeit in unserem Geschäft Bargeld zu beheben. Zwar nur während der Öffnungszeiten und wenn man um 10 Euro einkauft, aber immerhin. Hier würde man auch das Geschäft unterstützen“, so Pock. Der nächste Bankomat sei nur vier Kilometer entfernt und somit in Reichweite.

